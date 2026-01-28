¿Jugó Chances este martes? Estos fueron los números ganadores del sorteo

La noche de este martes 27 de enero se jugó el sorteo de Chances número 7003, organizado por la Junta de Protección Social (JPS). Muchos estuvieron pendientes del evento con la esperanza de que su número fuera el favorecido.

Tras el movimiento de las tómbolas, estos fueron los números ganadores:

Premio mayor: 58, serie 501.

58, serie 501. Segundo premio: 83, serie 561.

Tercer premio: 84, serie 198.

Si usted ganó, puede cobrar su premio en bancos autorizados, oficinas de la JPS o por medio de los socios comerciales de la Junta.

La Junta de Protección Social jugó este martes 27 de enero los Chances. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

En caso de que haya comprado el número en línea, el dinero le será depositado en su cuenta bancaria registrada.

¿En cuánto estaban los premios?

El premio mayor para este sorteo estaba en 80 millones de colones por emisión, para un total de 160 millones de colones.

Por otra parte, el segundo premio paga 25 millones de colones y el tercero 7 millones de colones por emisión.

Para el sorteo de este viernes 30 de enero, los montos serán diferentes. El premio mayor estará en 120 millones de colones por emisión.

El premio mayor de los Chances estaba en 160 millones de colones en total. (JPS/JPS)

Esto pasó con el Acumulado

Para este martes, el sorteo del Acumulado estaba en 567 millones de colones en dos emisiones.

La bolita con la palabra “acumulado” no salió este martes. La esfera favorecida premió con 2 millones de colones, la combinación de la serie 203 con el número 56.

El próximo sorteo del Acumulado llega con un premio de 592 millones de colones.

