Dos cantones disparan las alarmas por el aumento de muertes en motocicleta

Roy Rojas, director de Proyectos del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), confirma que hay dos cantones del país, en zona rural, que muestran los números más altos y rojos en cuanto a accidentes mortales de motocicleta.

Esos cantones son Santa Cruz y Nicoya, ambos con más de 17 fallecidos en el sitio durante un accidente de motocicleta; eso hasta diciembre del año pasado. Claro que hay cantones con mayor número, San José con 46, por ejemplo, que es el primer lugar, San Carlos (36 muertes) y Alajuela (28), sin embargo, a las autoridades les preocupa y mucho Nicoya y Santa Cruz.

“Tenemos un estudio muy detallado sobre quiénes son los que están manejando las motos en el país, sobre todo en los cantones de Santa Cruz y Nicoya, en donde se confirmó que es donde menos los conductores usan casco (60%) y en el resto del país el uso anda por encima del (80%).

En una actividad para anunciar acciones contra tanto accidente en Nicoya y Santa Cruz el COSEVI y el ACCR cambiaron 4 cascos de forma simbólica por los más de 600 que distribuirán en esos cantones. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“De la misma forma, tampoco usan cinta reflectiva y son cantones con escolaridad muy baja. Trabajan en agricultura y es muy típico que tengan que movilizarse en carreteras de lastre.

“Nos encontramos con que los motociclistas de Nicoya y Santa Cruz no saben manejar motocicleta: no saben frenar, no saben coger una curva, andan a velocidad excesiva. Eso preocupa y mucho”, asegura don Roy.

Buscando luchar contra tanto muerto en moto en esos dos cantones guanacastecos, es que el Automóvil Club de Costa Rica (ACCR) se une con el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) para darle fuerza a proyectos en materia de seguridad vial y movilidad segura.

Daniel Coen, presidente del Automóvil Club y vicepresidente de FIA Deporte para Norteamérica. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Como parte de este esfuerzo integral, el ACCR con el soporte de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) invertirá alrededor de 200 mil euros (aproximadamente 100 millones de colones), destinados al desarrollo y ejecución de estos proyectos, con recursos orientados directamente a acciones concretas de prevención, educación, equipamiento y fortalecimiento de capacidades locales, en apoyo a las comunidades y en coordinación con actores estratégicos del país”, explica Daniel Coen, presidente del ACCR y vicepresidente de FIA Deporte para Norteamérica.

El gobierno se une con la empresa privada para salvar las vidas de los motociclistas. (Cortesia/Cortesía)

Uno de los proyectos se llama “Movilidad Segura y Sustentable en Dos Ruedas”, en su fase inicial, el proyecto contempla el diseño de un programa de formación integral, así como la implementación de dicho programa en un grupo inicial de 400 motociclistas, quienes recibirán acompañamiento técnico y educativo para fortalecer sus conocimientos en conducción segura y responsable.

En Nicoya y Santa Cruz, Guanacaste, el año pasado murieron más de 17 personas, en cada cantón, por accidentes de motocicleta.

Este acompañamiento incluye el apoyo necesario para que estos motociclistas puedan certificarse con la licencia de conducir correspondiente, además de contar con la formación adecuada y los implementos de protección personal, elementos clave para su incorporación segura y responsable a las vías públicas.

En el proyecto “Cascos Seguros”, además del COSEVI participan las municipalidad de Santa Cruz, Nicoya, Talamanca y San José, y busca la entrega de 600 cascos certificados en estas zonas priorizadas por sus altos números de accidentes en motocicleta. Ambos proyectos arrancan en muy pocas semanas.