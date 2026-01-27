En julio dejará de circular para siempre una de las monedas que se usan en el país

El 1.° de julio de este 2026 dejará de circular para siempre una de las monedas que se usan en el país.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) confirmó que la moneda que desaparecerá es la de 5 colones.

Según había detallado la entidad, esa moneda dejó de fabricarse desde el 1.° de enero del 2020, pero aún quedan miles de piezas de esa denominación que están en circulación y seguirán vigentes hasta el 30 de junio.

¿Por qué ya no se fabrican esas monedas?

Los motivos por los que esa moneda no se fabricará nunca más son el costo de fabricación, su poco uso y baja recirculación, así como los costos de operación de dichas piezas.

Fabricar cada moneda de ¢5 tenía un costo de ¢7,10; es decir, por cada pieza que acuñaba el BCCR, incurría en una pérdida nominal de ¢2,10. Pese a que desde el 2004 esa denominación se producía en aluminio, el metal más barato que ofrece la industria mundial de fabricación de monedas.

El Banco Central asegura que la gestión de la moneda de ¢5 representaba altos costos para sectores como la banca, el comercio, el transporte público, los peajes y muchos otros.

“Trasladar las monedas, custodiarlas, asegurarlas, procesarlas y distribuirlas en distintas regiones del país, significa altos costos y riesgos operativos. Aun si fueran de bajo costo para el BCCR, la operación y logística asociada a la moneda de ¢5 es muy cara para el país", informó la entidad.

Cambios en el precio de productos y servicios

El cambio que se avecina provocará cambios en algunas áreas de la economía, como, por ejemplo, el transporte público, ya que muchas de las tarifas deberán redondearse.

Lo mismo pasará en el comercio, ya que los locales deberán ajustar muchos de los precios de sus productos.