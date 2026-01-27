Ranking de planes de gobierno: UNA revela las mejores y peores propuestas y si de verdad se pueden cumplir

A pocos días de las elecciones nacionales del 1.º de febrero, la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional (UNA) presentó un informe que pone bajo la lupa la seriedad técnica de las promesas de los candidatos presidenciales.

El análisis, titulado “Del discurso a la capacidad de gobierno”, advierte que, aunque los partidos tienen discursos ordenados, la mayoría carece de herramientas para transformar sus ideas en proyectos ejecutables.

El órgano universitario evaluó a los 20 partidos políticos que están en la contienda electoral, analizando seis dimensiones claves, y otorgando calificaciones de 1 a 5.

La UNA analizó los programas de gobierno de los candidatos presidenciales y encontró temas que preocupan. (Cortesía)

Los parámetros evaluados fueron: coherencia interna (consistencia entre diagnóstico, objetivos y estrategias); planificación (metas claras y articulación programática), enfoque territorial (si considera las desigualdades en distintos contextos del país), rol de las municipalidades, desarrollo económico local y operatividad (grado de factibilidad institucional y financiera de las propuestas).

El resultado general es preocupante: la operatividad (la capacidad de pasar de la idea a la acción) es el punto más débil de todo el sistema político actual.

Los partidos mejor calificados en el análisis

Ninguna agrupación política logró obtener la nota máxima de 5 en todos los criterios. Sin embargo, al promediar todas las dimensiones, cinco partidos lograron destacar sobre el resto:

- Partido Liberación Nacional: 3,84

- Frente Amplio: 3,80

- Coalición Agenda Ciudadana: 3,69

- Partido Unidad Social Cristiana: 3,07

- Partido Centro Democrático y Social: 3,04

Los 15 partidos restantes obtuvieron calificaciones que oscilan entre el 2,96 y un crítico 1,20, reflejando serias deficiencias en su formulación.

Muchos de los candidatos proponen cosas y no detallan como llevarlas a cabo. (Rafael Pacheco)

El territorio: Un “escenario” olvidado

Uno de los hallazgos más críticos del estudio es la falta de un enfoque territorial. La UNA señala que la mayoría de los planes tratan a Costa Rica como un espacio homogéneo, ignorando las desigualdades regionales.

Solo el Frente Amplio (4,60), Liberación Nacional (4,40) y la Coalición Agenda Ciudadana (4,40) obtuvieron notas altas en esta dimensión. Para el resto, el territorio aparece como un “escenario” descriptivo y no como una variable estratégica para la toma de decisiones.

Además, pese a que el desarrollo local depende directamente de los gobiernos locales, 13 de los 20 partidos conciben a las municipalidades como actores secundarios. Únicamente, el Frente Amplio (4,20) y Unidos Podemos (4,00) obtuvieron calificaciones destacadas en esta área, reconociendo la importancia de la autonomía municipal y la planificación cantonal.

La debilidad mayor: ¿Cómo van a pagar sus promesas?

La dimensión de operatividad fue la peor calificada de todo el estudio. Ningún partido alcanzó un puntaje alto, siendo Liberación Nacional y Coalición Agenda Ciudadana los “mejores” con apenas un 2,86.

Esto significa que abundan las propuestas bien intencionadas, pero escasea la factibilidad institucional y financiera. Los programas no explican de dónde saldrá el dinero ni cuál es la ruta administrativa para ejecutar las metas.

El plan de Gobierno de Laura Fernández fue uno de los que obtuvo calificación más baja. (Rafael Pacheco)

El informe detalla que las agrupaciones Pueblo Soberano, Justicia Social Costarricense, Nueva República, Progreso Social Democrático, Esperanza Nacional, Avanza, Aquí Costa Rica Manda, Unión Costarricense Democrática, Esperanza y Libertad, Partido de la Clase Trabajadora y Alianza Costa Rica Primero, se ubicaron constantemente en los puestos intermedios y bajos del ranking.

Según la UNA, estos planes ven el empleo como un “deseo” y no como un proceso planificado con encadenamientos productivos reales.

“Este estudio no evalúa ideologías ni promesas, sino la capacidad programática. El desafío es pasar del discurso a la acción planificada”, concluye el informe de la UNA.