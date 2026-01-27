Si va a salir en carro este fin de semana, urge que lea esta información que dio la Policía de Tránsito

El próximo fin de semana habrá diferentes operativos en carretera debido a las elecciones presidenciales y es importante que usted esté informado para evitar dolores de cabeza.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que la Policía de Tránsito comenzará labores de control y regulación desde las 4 de la tarde del sábado 31 de enero, día previo a las votaciones.

La primera medida será el cierre de la avenida 3, en San José, también conocida como Paseo de Los Damas, que es la calle que pasa frente a la estación del ferrocarril, a la Biblioteca y el Parque Nacional y por el costado norte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Esa restricción de paso, será a las 4 p. m. del sábado.

Tome en cuenta que habrá operativos en todo el país por las elecciones presidenciales. (Alonso Tenorio)

Los choferes que necesiten transitar por la zona deberán buscar vías aledañas. En el caso de las rutas de autobús, deberán desviarse en calle 17 (entre la Biblioteca Nacional y la terminal del tren, conocida como Estación al Atlántico, pasando por detrás del Hospital Calderón Guardia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Instituto Nacional de Seguros, hasta retomar por el parque España. Esta vía se volverá a abrir hasta el lunes 2 de febrero, a las 5 de la mañana.

En la estación de gasolina JSM no se permitirá la circulación de vehículos particulares hacia el sur, por lo que se desviarán hacia el Oeste, pasando por la clínica Asembis; solo los autobuses podrán seguir hacia el Sur para tomar el Paseo Los Damas.

Asimismo, a las 4 de la tarde del sábado también se cerrarán otras vías en torno al TSE y se abrirán hasta las 2 de la tarde del martes 3 de febrero.

Una será la calle 15, desde 100 metros al norte del Tribunal y los 100 metros del frente de ese edificio. De igual forma, se cerrará la avenida 1, que pasa al costado sur del centro electoral, desde la calle 19 (esquina sureste del Parque Nacional) hasta el cruce de calle 11, donde se encuentra la venta de instrumentos musicales Juan Bansbach.

Tenga cuidado al parquear su carro porque si lo deba en un lugar indebido le harán un parte. (Alonso Tenorio)

¡Cuidado le hacen un parte cuando va a votar!

700 oficiales de Tránsito, en coordinación con otros cuerpos policiales, buscarán dar fluidez en las calles, para que las personas se puedan trasladar fácil, fluidamente y de forma segura a sus centros de votación.

El Tránsito trabajará para evitar el estacionamiento indebido e, incluso, sancionarlo, ya que el querer estacionar lo más cerca posible del lugar de votación podría afectar la fluidez vehicular.

Los tráficos también vigilarán situaciones como recargar el vehículo con personas, algo que pasa mucho los días de elecciones; viajar sin el cinturón de seguridad o usar el celular para tomar fotos y registrar audiovisualmente a otros conductores o grupos de personas que están disfrutando de la jornada cívica.

Todo lo descrito anteriormente son faltas a la Ley de Tránsito. A ello se sumará el control del transporte ilegal de personas.

No recargue su carro, eso va contra la ley. (John Durán)

Centros de votación bajo la lupa

Se buscará dar fluidez en las principales intersecciones urbanas del país y se tendrá presencia en diferentes centros educativos del país, como en las afueras de la Escuela Metálica y de la escuela República de Panamá, en San José.

La escuela Rafael Moya, al costado sur del Palacio de los Deportes, y la escuela San Francisco, ambas en Heredia, se suman a la lista junto al Colegio San Luis Gonzaga en Cartago y al Instituto de Alajuela.

La escuela Santa Cecilia en Santa Cruz y la Leónidas Briceño, en Nicoya, también tendrán presencia, para citar dos casos de Guanacaste, mientras que la Escuela Central en Guápiles y el Liceo Nuevo de Limón se agregan a la priorización de controles.

En Puntarenas, la escuela Mora y Cañas, la escuela Río Claro al sur del país, lo mismo que el Liceo Unesco en Pérez Zeledón, la escuela San Juan de San Ramón y la República de Ecuador en Naranjo son otros ejemplos.