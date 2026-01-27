UCR hace llamado urgente a votar para reducir el abstencionismo el 1 de febrero

La Universidad de Costa Rica (UCR) hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que salga a votar el 1° de febrero para reducir el abstencionismo en estas elecciones.

Las autoridades universitarias señalaron que, durante las últimas cinco décadas, una gran cantidad de costarricenses no fue a las urnas, por lo que piden que para esta vez elijan a su candidato presidencial y a su partido para las diputaciones.

¿Por qué la gente no sale a votar? Según estudios de la UCR, la mayoría se abstiene porque no quiere hacerlo, no porque no puede.

La UCR hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que salga a votar el 1 de febrero. (Rafael Pacheco Granados)

“En Costa Rica, los últimos gobiernos han llegado al poder con el apoyo, en primeras rondas, de apenas del 10% al 20% del padrón electoral. Es decir, cada vez, una menor proporción del electorado ha decidido el destino de toda la ciudadanía por varias décadas“, indicó.

La última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) señaló que un 42,5% de la población no se siente motivada para ir a votar, aunque muchos consideran que estas elecciones son muy importantes.

¿Cuándo fue la última votación con alta participación?

La UCR informó que el último proceso electoral en el que hubo una alta participación de ciudadanos fue el de 1970.

En ese momento, más del 80% de la ciudadanía votó. Sin embargo, esta cifra fue disminuyendo con el paso del tiempo.

La UCR indicó que las últimas elecciones donde hubo mayor participación ciudadana fue la de 1970. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Por eso, las autoridades universitarias hicieron el llamado para que la gente salga a votar, especialmente a los jóvenes. La UCR seguró que en este contexto se identificaron varias amenazas a la independencia de poderes, la libertad de expresión, el acceso a la salud pública de calidad, la protección del ambiente, entre otras.

“Votar es un acto de responsabilidad, pero también de esperanza. Es la forma más básica -y a la vez más poderosa- de decir: me importa. Me importa quién toma decisiones. Me importa la educación pública, la salud, el ambiente, los derechos humanos, la igualdad y la dignidad de las personas”, dijo la UCR.

