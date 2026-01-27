DiDi ofrecerá descuentos especiales para ir a votar el 1.° de febrero en Costa Rica

¿Quiere ir a votar el domingo 1.° de febrero y aún no sabe cómo movilizarse a su centro de votación? La Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) tiene una excelente noticia.

En conjunto con la plataforma de transporte, DiDi, activará una serie de descuentos especiales para facilitar el traslado de las personas hacia sus centros de votación en el Gran Área Metropolitana (GAM), Limón, Liberia y San Carlos.

Los votantes podrán utilizar este beneficio una sola vez por usuario pasajero durante la jornada electoral.

DiDi ofrecerá descuentos a los votantes para el 1 de febrero. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ)

“Con esta iniciativa, desarrollada junto con DiDi, realizamos un aporte concreto al proceso electoral al facilitar la movilidad durante la jornada de votación. Este esfuerzo se complementa con las propuestas y espacios de diálogo que hemos impulsado para promover un voto informado, reafirmando así nuestro compromiso con la cultura democrática y la participación ciudadana”, dijo Arturo Rosabal, presidente de la CCCR.

¿En cuánto estarán los descuentos?

Durante el 1.° de febrero, los usuarios pasajeros podrán tener descuentos de hasta un 30% en solicitudes de viaje realizados a través de DiDi Express, DiDi Pon Tu Precio y DiDi Taxi, utilizando el código promocional VOTACONDIDI.

Este beneficio será válido de 6:00 a.m. a las 6:00 p.m. o hasta agotar existencias.

Las personas que utilicen DiDi por primera vez tendrán un descuento de hasta 50%.

La CCCR indicó que los usuarios conductores de DiDi tendrán promociones especiales y generarán ganancias adicionales.

Los usuarios conductores de DiDi también tendrá beneficios por movilizar a los votantes a sus centros de votación. (Rafael Pacheco Granados)

