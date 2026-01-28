¿Datos reales o discurso de campaña? El “fact-checking” que deja mal parada a Laura Fernández tras el debate

Una vez más, la candidata presidencial Laura Fernández, de Pueblo Soberano, dio datos no verídicos durante el debate de Columbia y la Universidad Latina.

Mientras evadió las preguntas que le hacían, aprovechó el espacio para “enorgullecerse” de la gestión del gobierno de Rodrigo Chaves, pero lo cierto es que muchas cosas no están bien, no es de crédito de ellos o son proyectos diferentes a los que hacen creer.

Por ejemplo, ella mencionó la “megacárcel”, el liceo de Chacarita, los altos montos de las frecuencias de radio y televisión, entre otros temas.

Sin embargo, la realidad es otra a la que intentó dar en el encuentro realizado el lunes 26 de enero.

¿Disminuyó la pobreza?

Uno de los datos que la aspirante a la presidencia dio en el debate es que la pobreza se redujo a 15%; sin embargo, la realidad es otra.

Es cierto que la pobreza disminuyó, pero es por dos razones: muchas personas no están buscando empleo o están en la informalidad y, por otra parte, reciben dinero que no están reportando, tal y como lo señaló la Encuesta Nacional de Hogares 2025 (Enaho).

Estos datos son alarmantes para el país; por eso, los candidatos buscan soluciones para sacar a las personas de la informalidad.

La “megacárcel”

Laura Fernández, durante el primer bloque del debate, mostró, con orgullo, una imagen del proyecto de la megacárcel en San Rafael de Alajuela.

El gobierno de Rodrigo Chaves ha presentado este proyecto como un nuevo centro penitenciario, pero la realidad es que sería una ampliación de la Reforma.

De hecho, hace dos semanas estuvo el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para inaugurar la construcción; no obstante, ni él ni el mandatario Chaves pudieron colocar la primera piedra, como un acto simbólico.

¿Quién impulsó el proyecto del liceo de Chacarita?

Otro proyecto del que la candidata también se enorgulleció fue el liceo de Chacarita, ubicado en Puntarenas, cuando en realidad el proyecto fue impulsado por el gobierno de Luis Guillermo Solís.

“Nada más me enorgullece como puntarenense que haber generado este tipo de resultados”, dijo Laura Fernández.

La administración Solís Rivera impulsó el proyecto y creó los planos del liceo; luego el gobierno de Carlos Alvarado continuó con los trámites y, finalmente, el gobierno de Rodrigo Chaves finalizó la construcción. El colegio fue inaugurado en octubre de 2024.

¿Un “ajuste” de los montos de las frecuencias?

Laura Fernández afirmó que el tema de las frecuencias de las televisoras y las radios es un “robo a mano armada al pueblo de Costa Rica” porque no se ajustaban los montos.

Sin embargo, el gobierno no solo ajustó los montos, sino que sometió las frecuencias a una subasta con altos precios que para las televisoras y radios regionales son impagables.

Las frecuencias ha sido uno de los temas más polémicos del gobierno de Rodrigo Chaves. Varios medios de comunicación no participaron en la subasta por los altos costos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Gobierno ha irrespetado otros poderes

En uno de los bloques del debate, se tocó el tema de la democracia en el país. A Laura Fernández le preguntaron si respetaría las decisiones judiciales o constitucionales que vayan en contra de su proyecto político.

Ella afirmó que se han respetado las decisiones judiciales y constitucionales, cuando en realidad la administración Chaves Robles ha arremetido contra la Asamblea Legislativa, la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Contraloría General de la República (CGR).

Por ejemplo, el gobierno ha criticado la Asamblea Legislativa por analizar la solicitud de la inmunidad de Rodrigo Chaves por pedido de la Fiscalía y el TSE. Además, la CGR frenó el proyecto de Ciudad Gobierno al encontrar inconsistencias y solicitó cambios en el mismo porque no se ajustaba al marco legal.

“A quienes critican a este gobierno y a la gestión de este gobierno, les digo: ‘Dénle a Costa Rica un solo ejemplo de ley, un reglamento, una sentencia, una recomendación de la Contraloría, aunque injusta, que no hayamos acatado. Yo creo que respetar a nuestra democracia, pasa por respetar al pueblo de Costa Rica’”, dijo Fernández.

