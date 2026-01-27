Hija de Ligia Faerron arremete contra Laura Fernández tras debate y le exige esto

Estefany Ponce Faerron, hija de Ligia Faerron, mujer víctima de asesinato, publicó un video en sus redes sociales en el que manifestó su rechazo al uso del nombre de su madre en un contexto político y electoral, luego de que la candidata presidencial Laura Fernández mencionara el caso durante el debate organizado la noche de este lunes 26 de enero por Columbia.

Durante el intercambio, Fernández se refirió a la inseguridad ciudadana y a personas con causas penales en libertad, citando el asesinato de Faerron como ejemplo.

Ligia Faerrón fue asesinada. (Redes sociales/Ligia Faerron. Foto Rede sociales.)

“Yo creo que respetar nuestra democracia pasa por respetar al pueblo de Costa Rica, a ustedes que me están viendo. Y hoy, lo que hemos visto aquí… ¿Para eso querían que yo debatiera?“, manifestó la candidata.

Más adelante, agregó: “Hoy lo que hemos visto aquí, candidatos que proponen aumentar instituciones, gente tan insensible con las víctimas. Doña Ligia Faerron, recordemos a la señora que asesinaron; la asesinó un maldito que tenía tres causas penales y andaba suelto”, dijo Fernández.

Tras esas declaraciones, Estefany Ponce difundió un mensaje público en el que aseguró hablar con el respaldo de sus hermanos y calificó como “inaceptable” que el nombre de su madre fuera utilizado como parte del discurso político.

“Mi nombre es Estefany Ponce Faerron. Soy hija de Ligia Faerron; hablo yo, pero vengo con el respaldo de mis hermanos. Hoy tengo que decir algo que nunca debió ser necesario decir. Es inaceptable que una candidata a la Presidencia haya usado el nombre de mi mamá en un debate político. Es inaceptable. El nombre de Ligia Faerron no le pertenece, no le honra y no puede ser usado como herramienta electoral”, expresó.

En el video, Ponce también señaló que el asesinato de su madre ocurrió durante el actual mandato presidencial, proyecto político que —según indicó— Laura Fernández “defiende, representa y enaltece reiteradamente”. Además, cuestionó la respuesta del Estado antes y después del crimen.

“Mientras nuestra familia buscaba desesperadamente a mi mamá, desde el poder el Estado falló: falló en la prevención, falló en la respuesta y, hoy, meses después, sigue fallando en el avance de la justicia”, afirmó.

Las declaraciones de Laura Fernández molestaron a la familia de doña Ligia Faerrón (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

No obstante, destacó el trabajo realizado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), institución que —según dijo— sí cumplió con su labor investigativa.

“Quiero aclarar algo, porque es importante decirlo con honestidad: en el caso de mi mamá fue el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la institución que hizo su trabajo. Si hoy sabemos dónde está Ligia Faerron, no es por discursos ni por continuidad política, sino porque una institución pública cumplió con su deber, incluso cuando no era respaldada”, manifestó.

Ponce calificó como “profundamente ofensivo” que figuras del poder, que a su criterio guardaron silencio en su momento, utilicen ahora el nombre de su madre para generar impacto político. En su mensaje, enfatizó que el dolor de su familia no puede ser convertido en narrativa electoral.

“No, nuestro dolor no es una narrativa de la que puedan disponer para ganar electores. El asesinato de mi mamá no es un ejemplo retórico; es una herida permanente que nos arrancó a una madre, cambió nuestras vidas para siempre y nos mantiene tratando de sobrevivir día a día”, dijo.

La hija de Faerron también dejó claro que la familia no autorizó en ningún momento el uso del nombre de la víctima en el debate ni en otros espacios políticos.

“Nuestra familia no le autorizó a Laura Fernández a utilizar el nombre de Ligia Faerron en este debate ni en ningún otro. Hablo como hija de una mujer asesinada durante el actual mandato”, afirmó.

Finalmente, Ponce calificó la mención del caso como un acto de revictimización y exigió que no vuelva a repetirse.

“Eso no es sensibilidad social, eso es revictimización. Nuestra familia no va a permitir que el asesinato de mi madre sea reciclado como discurso de campaña política. Le exigimos que no vuelva a pronunciar el nombre de nuestra mamá para hacer política. Si realmente existe respeto por las víctimas, se demuestra con justicia, no usando a nuestros muertos cuando les conviene. Esta familia ya fue atravesada por la violencia una vez y no vamos a permitir que vuelva a ocurrir”, concluyó en el video publicado en Instagram.

Doña Ligia desapareció en setiembre del 2025; su cuerpo fue encontrado el 15 de octubre en una finca en Florencia de San Carlos. Un hombre de 29 años, de apellidos González López, es el principal sospechoso.