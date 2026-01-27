Puma se devoró 18 gallinas y volvió solito a la montaña

El puma que se devoró 18 gallinas regresó por sus propios medios a la zona montañosa, sin que fuera necesario aplicar técnicas de captura o sedación, informó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

El puma volvió a la montaña. (Bomberos de /Cortesía)

El hecho ocurrió en la comunidad de Alto San Juan, en San Isidro de Pérez Zeledón, San José.

El felino estuvo merodeando la finca durante al menos tres días. La propiedad es habitada por una pareja de extranjeros, quienes tienen aproximadamente dos años de residir en el país.

Según relataron Samantha y Michael Shipley a TV SUR, el puma pasó varios días acechando el gallinero hasta que logró ingresar y matar a las 18 gallinas, las cuales, aseguraron, no eran solo animales de granja, sino mascotas que además les proporcionaban huevos, lo que les generó una profunda tristeza.

El animal se comió 18 gallinas. Fotos: Bomberos. (Bomberos de /Cortesía)

El SINAC explicó que el animal fue localizado dentro de una estructura de la finca, situación que causó alarma entre los propietarios y motivó la intervención del Cuerpo de Bomberos para resguardar tanto a los vecinos como al propio felino.

No obstante, el funcionario Nelson Fallas del SINAC indicó que el puma salió tranquilamente por una de las puertas del gallinero y se internó nuevamente en la montaña, sin incidentes.

Como medida preventiva, el SINAC instaló una trampa en la propiedad en caso de que el animal regrese, la cual permanecerá en el sitio durante una semana, pese a que no quedó ninguna gallina en el lugar.

Rescate en marcha: puma queda atrapado en estructura en Alto San Juan

Las autoridades reiteraron el llamado a reportar la presencia de fauna silvestre y evitar cualquier tipo de confrontación, recordando que estos animales suelen desplazarse hacia zonas habitadas en busca de alimento cuando su entorno natural se ve alterado.