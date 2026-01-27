Sucesos

Mañana marcada por la tragedia: motociclista fallece en accidente en Coronado

La Cruz Roja confirmó que un hombre murió tras el vuelco de una motocicleta

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un hombre perdió la vida la mañana de este martes luego de sufrir un vuelco mientras conducía una motocicleta en Patalillo de Vázquez de Coronado, en San José.

Un motociclista murió en un vuelco en Coronado
Un motociclista murió en un vuelco en Coronado (Cortesía/Cortesía)

Según información de la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 6:18 a. m., lo que movilizó una ambulancia al sitio. Al llegar, los cruzrojistas ubicaron a un hombre que ya se encontraba sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

LEA MÁS: Alarma en el país: OIJ investiga la muerte de una mujer en el Hospital México por algo muy preocupante

De momento, no se han brindado detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias que provocaron el vuelco.

LEA MÁS: Alajuelense tuvo un hermoso detalle con papá de niño que murió ahogado

La escena quedó a cargo de las autoridades judiciales para el levantamiento del cuerpo y el inicio de la investigación.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
vuelco coronadomotociclistatragediapatalilloaccidentes en Costa Rica
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.