Mañana marcada por la tragedia: motociclista fallece en accidente en Coronado

Un hombre perdió la vida la mañana de este martes luego de sufrir un vuelco mientras conducía una motocicleta en Patalillo de Vázquez de Coronado, en San José.

Un motociclista murió en un vuelco en Coronado (Cortesía/Cortesía)

Según información de la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 6:18 a. m., lo que movilizó una ambulancia al sitio. Al llegar, los cruzrojistas ubicaron a un hombre que ya se encontraba sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

De momento, no se han brindado detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias que provocaron el vuelco.

La escena quedó a cargo de las autoridades judiciales para el levantamiento del cuerpo y el inicio de la investigación.