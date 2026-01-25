Alarma en el país: OIJ investiga la muerte de una mujer en el Hospital México por algo muy preocupante

Las cirugías estéticas continúan en el ojo del huracán, pues el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que una tercera mujer falleció este viernes tras someterse a un procedimiento de este tipo.

Así lo confirmó la Policía Judicial a La Teja, indicando que se trata de una mujer apellidada Brumley, de 45 años, quien falleció en el Hospital México este viernes 23 de enero.

De acuerdo con la información preliminar que maneja el OIJ, la mujer llegó hasta este centro médico en la capital debido a que presentaba afectaciones en su salud, al parecer, como producto de una cirugía estética.

“Esta mujer presuntamente habría ingresado al Hospital México el jueves 22 de enero producto de varias complicaciones por una supuesta cirugía estética a raíz de este internamiento esta fallece el pasado viernes”, detalló el OIJ.

La Policía Judicial no brindó mayores detalles sobre el tipo de procedimiento al que se sometió la ahora fallecida, solo indicaron que el caso se mantiene bajo investigación para determinar con exactitud la causa de su muerte.

Este caso vuelve a encender las alarmas, porque en lo que va de enero es la tercera mujer que muere tras realizar algún tipo de cirugía estética.

La mujer falleció este viernes en el Hospital México. (Rafael Pacheco Granados)

El primer caso fue el de Cinthya Carvajal, de 48 años, quien falleció el jueves 15 de enero, tras realizar un procedimiento de este tipo.

“La fiscalía del colegio inició una investigación en el caso de la paciente que falleció en una clínica estética, cuando supuestamente se sometió a un procedimiento realizado por un médico vinculado a dicha clínica”, señalaron en este Colegio de Médicos.

El segundo caso fue el de Ivannia Torres, de 40 años, quien perdió la vida el pasado el pasado lunes 19 de enero.

Torres se habría realizado un procedimiento el pasado sábado 10 de enero y luego de la operación salió de la clínica; sin embargo, su salud comenzó a afectarse el miércoles 14 de enero.

Un día después, el jueves 15, regresó a la clínica donde la operaron y en apariencia le dijeron que lo que sentía era normal, debido a la cirugía que le habían realizado.

No obstante, se sentía tan mal que ese día fue directo al hospital Calderón Guardia, en San José, donde estuvo internada, pero su situación se complicó y la declararon fallecida la madrugada de este lunes 19 de enero.