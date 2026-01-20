Misteriosa muerte de mujer en clínica estética de Rohrmoser es investigada

Una mujer de apellidos Carvajal Guevara, de 48 años, perdió la vida en una clínica estética en Rohrmoser, Pavas, San José, y este caso está en manos del OIJ.

Así lo confirmó la Fiscalía de Pavas, que por medio de la oficina de prensa del Ministerio Público indicó que la causa se encuentra en investigación en el OIJ.

Carvajal, quien era madre de una muchacha, falleció el jueves 15 de enero anterior.

Autoridades judiciales esperan los resultados de la autopsia para esclarecer lo ocurrido. Foto: Alonso Tenorio/ilustrativa

Trascendió que ella era funcionaria del Grupo Financiero Mercado de Valores de Costa Rica, quienes lamentaron la muerte de la compañera.

El cuerpo de la víctima fue llevado al Complejo de Ciencias Forenses y las autoridades están a la espera de los resultados de la autopsia para determinar la causa de su fallecimiento.

