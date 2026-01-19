Detienen a oficial de Tránsito por un delito que golpea la confianza en funcionarios públicos

Un oficial de tránsito de apellido Moya, de 64 años, fue detenido por el OIJ de Siquirres, por figurar como sospechoso de cobrar dinero a cambio de no hacer partes.

La captura ocurrió a la 1:59 p. m. de este lunes 19 de enero.

“Figura como sospechoso de una causa de cohecho propio. La investigación se habría iniciado el 20 de diciembre del 2025, luego de que una mujer interpusiera una denuncia en la que, en apariencia, este hombre le habría indicado que debía realizar la transferencia de dinero a cambio de que no le interpusiera multas de tránsito”, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

LEA MÁS: Murió por amor: señora de 93 años cayó a un guindo por salvar a su hija y le sonrió antes de partir

Un oficial de tránsito de apellido Moya, de 64 años, fue detenido por el OIJ de Siquirres, por figurar como sospechoso de cobrar dinero a cambio de no hacer partes. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Las autoridades presentaron al sospechoso ante el Ministerio Público, donde deberán definir cuáles medidas cautelares se solicitarán en su contra.

LEA MÁS: Menor de 5 años es mordida por serpiente lora en Patarrá

LEA MÁS: Alcalde de Cartago señala a los responsables del aumento de la violencia en la provincia