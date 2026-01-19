Menor de 5 años es mordida por serpiente lora en Patarrá

Una menor de 5 años fue mordida por una serpiente lora mientras se encontraba en su vivienda en Patarrá de Desamparados, lo que movilizó de inmediato al personal paramédico de la Estación de Bomberos.

La pequeña fue mordida por una serpiente Lora. (Jose Cordero)

Los bomberos brindaron este lunes atención inicial en el lugar y, en coordinación con la Cruz Roja, organizaron el traslado de la pequeña a la Clínica Marcial Fallas para recibir atención especializada.

La pequeña fue llevada a un centro médico. (Cruz Roja)

Las autoridades recuerdan que, ante mordeduras de serpientes, es crucial no mover demasiado a la víctima, mantenerla calmada y acudir de inmediato a un centro médico, para evitar complicaciones graves.

Aún no se ha confirmado el estado de salud de la menor, pero los equipos médicos continúan con su evaluación y tratamiento especializado.