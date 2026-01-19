Sicario que quedó parapléjico al cometer homicidio recibió otro duro golpe

Un supuesto sicario que quedó parapléjico debido a una grave herida que sufrió cuando cometía un homicidio, recibió otro duro golpe.

El Ministerio Público dio a conocer que el hombre, apellidado Piedra Araya, fue sentenciado a 38 años de prisión por participar en el homicidio de dos hombres apellidados Jiménez Montes y Aguilar Pérez.

Junto a él también fueron sentenciados otros dos hombres apellidados Méndez Zúñiga (48 años de prisión) y Herrera Chaves (38 años de cárcel), pues también fueron vinculados con el doble homicidio, relacionado con disputas por territorios para la venta de drogas.

Según la Fiscalía, antes del doble homicidio hubo otro ataque, el 1 de junio del 2023 en barrio La Inmaculada en Quepos, en el que solo participó Méndez.

“Méndez abordó a la primera víctima cuando esta caminaba de madrugada. El imputado le disparó en tres ocasiones, pero como el ofendido logró huir, este continuó disparándole, causándole importantes lesiones sin provocarle la muerte”.

En total, tres hombres fueron condenados por los homicidios. (choochart choochaikupt/iStock)

El doble homicidio, en el que sí participaron los tres sujetos, ocurrió el 12 de diciembre de ese mimo año, en barrio Buena Nota, en Parrita.

“Según se acreditó en el juicio, los hombres idearon un plan para acabar con la vida de dos ofendidos, de apellidos Jiménez Montes y Aguilar Pérez. Con el uso de armas AR-15 y 9 mm, los imputados sorprendieron a las víctimas, cuando estas intentaban ingresar a sus casas. Luego de disparar en múltiples ocasiones, lograron quitarles la vida a los muchachos”, detalló la Fiscalía.

Durante el proceso de investigación y el debate, tanto Méndez como Herrera cumplieron prisión preventiva, pero en el caso de Piedra, él cumplía arresto domiciliar, debido a su condición de salud, pues en la ejecución de los homicidios fue gravemente herido y quedó parapléjico.

“Sin embargo, el Tribunal también acogió la solicitud de la Fiscalía de Quepos para que todos descuenten prisión preventiva mientras la sentencia adquiere firmeza”.