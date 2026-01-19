Hombre lucha por su vida tras ser golpeado con un bate de béisbol en la cabeza en Purral

Un hecho sumamente violento, ocurrido la noche del domingo, dejó consternados a los vecinos de Goicoechea, en San José, pues un hombre casi pierde la vida tras ser atacado con un bate de béisbol.

De acuerdo con el reporte brindado por la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 8:26 p.m. de este domingo en Purral de Goicoechea.

LEA MÁS: Violenta balacera en Cartago cobra la vida de un hombre y deja otros 3 heridos

El comité local de la Benemérita fue alertado sobre un hombre que necesitaba atención médica tras ser víctima de una agresión.

“Se atiende a un hombre adulto, el cual fue agredido con un bate de béisbol en la cabeza”, detalló la Cruz Roja.

Ambos hombres fueron llevados al hospital Calderón Guardia. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

Debido a la condición en la que se encontraba, el hombre, cuya identidad no se dio a conocer, fue trasladado en condición crítica al hospital Calderón Guardia.

LEA MÁS: Una sola provincia se mantiene sin homicidios en 2026, mientras Cartago escala como la segunda más violenta

De momento, las autoridades no han dado a conocer las circunstancias que habrían provocado el brutal ataque.

Hombre apuñalado

Poco después, la localidad de Goicoechea volvió a ser escenario de otro hecho de violencia, esta vez se trató de un hombre que fue apuñalado.

LEA MÁS: Lujosa motocicleta fue utilizada para cometer un homicidio dentro de soda frente a clientes inocentes

El ataque ocurrió a eso de las 10:10 p.m. en el sector de Ipís.

De acuerdo con la Cruz Roja, se trataba de un hombre de 45 años, quien también fue trasladado en condición crítica al hospital Calderón Guardia a consecuencia de una puñalada que recibió en el pecho.