Una sola provincia se mantiene sin homicidios en 2026, mientras Cartago escala como la segunda más violenta

La primera quincena del 2026 contabiliza 29 homicidios, según las estadísticas del OIJ.

Heredia es la única provincia que no contabiliza ninguna muerte violenta hasta el momento; todas las demás ya registran víctimas mortales.

Heredia es la única provincia sin muertes violentas en la primera quincena del año. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Cartago pasa de tranquila a violenta

Cartago, que es una de las provincias con menos violencia, registra siete asesinatos, siendo de momento la segunda más violenta. Hace un año, a la misma fecha, solo contabilizaba un homicidio.

Michael Soto, director interino del OIJ, señaló que están ocurriendo alrededor de 2,1 homicidios por día, lo que posiciona al país en términos muy similares al 2025.

“Costa Rica tiene un problema de seguridad, de violencia; muchos de estos casos tienen que ver con ajustes de cuentas, con víctimas inocentes que fallecen producto de un robo. Esto es triste, es lamentable y es una constante que está viviendo el país; es de alta preocupación”, señaló Soto.

Puntarenas es la provincia que registra 10 asesinatos; le siguen San José y Cartago con siete hechos cada una. En el caso de Cartago, al parecer, se trataría de problemas entre bandas narco que pelean territorio.

La tarde del 1.° de enero del 2026 se registró un triple homicidio en calle El Progreso, en Linda Vista de La Unión de Cartago. Las víctimas, cuyas identidades no trascendieron, se encontraban dentro de un búnker.

Luego, el 5 de enero, fueron encontrados enterrados los hermanos Ana Ruth Retana Moya, de 23 años, y Johan Andrés Retana Moya, de 28 años; ambos estaban desaparecidos desde el 28 de diciembre del 2025.

Finalmente, el 10 de enero, frente al Convento de los Padres Capuchinos, ocurrió un doble homicidio contra los jóvenes de apellidos Aguilar, de 22 años, y Camacho, de 21 años, quienes fueron atacados a balazos.