Terror frente a convento en Cartago: sicarios asesinaron a dos jóvenes que estaban en un carro

Un violento ataque armado ocurrió la noche del sábado en el centro de Cartago que cobró la vida de dos jóvenes, quienes fueron asesinados a balazos.

El doble homicidio se registró alrededor de las 11:50 p. m., frente al Convento de los Padres Capuchinos,

Según información preliminar, las víctimas se encontraban dentro de un carro blanco en las cercanías del convento cuando fueron interceptadas por unos pistoleros, quienes abrieron fuego de inmediato.

El estruendo de las detonaciones fue escuchado por vecinos de la zona, quienes alertaron de inmediato al Sistema de Emergencias 911.

Dos jóvenes fueron asesinados en Cartago (Cortesía/Cortesía)

Cuando los cuerpos de socorro llegaron al sitio, ambos hombres ya habían fallecido.

El vehículo en el que viajaban presentaba múltiples impactos de bala en las ventanas, puertas y parabrisas, evidencia de la violencia del ataque.

Las víctimas tendrían entre 20 y 23 años y serían vecinos de Oreamuno. El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realizó el levantamiento de los cuerpos e inició las investigaciones para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.

En la escena fue recolectada una gran cantidad de indicios balísticos.