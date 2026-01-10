Vela terminó en tragedia: Yurlin Rojas murió atropellada por conductor en aparente estado de ebriedad

Yurlin Rojas Salas, de 46 años, es la víctima mortal de un fatal accidente de tránsito ocurrido en El INVU, en San Isidro de Peñas Blancas, San Ramón.

La víctima estaba en una vela, despidiendo a un vecino, y había estado ayudando a la familia doliente. En determinado momento salió hacia la calle, en apariencia para llevar un café, y fue cuando ocurrió la desgracia.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 12:07 a. m. de este sábado 10 de enero.

Doña Ligia Salas le dijo a La Teja que estaba durmiendo cuando recibió la peor llamada. Al llegar al lugar, encontró el cuerpo de su hija tapado con una sábana blanca.

“Ella salió a dejar un vaso de café a un vecino que también estaba en la vela. Me entró una llamada pasadas las doce de la noche de una conocida, le bajé volumen al teléfono y no contesté porque pensé que se le había activado, pero me comenzaron a llamar a mi casa y me dijeron lo que había pasado. Me fui de una vez, pero ya no había nada que hacer por ella”, expresó la mamá.

La persona que despedían en la vela era un señor mayor que había tenido cáncer, relató la mamá.

“Mi hija siempre ayudaba, tenía sus cosas como cualquier ser humano, pero era muy dadivosa”, mencionó doña Ligia.

Yurlin era la mayor de cuatro hermanos y deja tres hijos.

Doña Ligia y Yurlin hablaban todos los días por teléfono. Vivían a una distancia de aproximadamente una hora caminando, por lo que al iniciar este 2026 no se habían visto, aunque la comunicación era constante. Incluso, la mamá le había sacado unas citas médicas el miércoles 7 anterior.

Familia solicita ayuda

La familia necesita ayuda para sepultar a Yurlin. Si está a su alcance, puede colaborar mediante Sinpe Móvil al 8728-6430, a nombre de Ligia Salas. Cualquier aporte es de gran ayuda para esta familia que enfrenta una triste situación.

Detienen a conductor

El conductor de apellido Cerdas, de 31 años, que al parecer manejaba en estado de ebriedad, es señalado como el responsable de provocar el fatal accidente.

Los rescatistas atendieron a cinco personas. Tres de ellas necesitaron atención médica, otra no requirió ser trasladada, y Rojas fue declarada sin vida en el sitio.

Este caso es atendido por el OIJ de La Fortuna, en San Carlos.

Triple colisión y atropello en San Ramón

“Se dio una triple colisión: un pick up colisionó inicialmente contra un carro, el cual quedó en una cuneta; posteriormente, el pick up, en apariencia, chocó contra otro vehículo y al parecer el pick up atropelló a la mujer y golpeó a otras personas que estaban en el lugar”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Agregaron que a Cerdas se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual dio positiva. El sospechoso fue detenido y puesto a las órdenes del Ministerio Público, instancia que deberá determinar cuáles medidas cautelares solicitarán en su contra.

