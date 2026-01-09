Mamá borró todas las fechas importantes tras el asesinato de su único hijo a manos de supuesto amigo

Desde que su único hijo, Jasid Zambrana Sandí, fue asesinado, Cinthya Sandí tomó una decisión que refleja el profundo dolor que la acompaña: borró de su vida todas las fechas importantes.

La Navidad, los cumpleaños, el Día de la Madre y cualquier otra celebración dejaron de existir para ella, porque ninguna fecha volvió a tener sentido tras la muerte de su hijo a manos de un supuesto amigo.

Jassid Zambrano Sandi (facebook)

Un dolor que no se va

Cinthya, en la mayoría de las ocasiones, prefiere no hablar del tema porque le causa el mismo dolor que sintió cuando le dijeron que su hijo había fallecido a consecuencia de las balas; sin embargo, en esta ocasión abrió su corazón y expresó parte de lo que más le ha dolido con la ausencia de Jasid.

“Tenía apenas 19 años recién cumplidos (se refiere a su hijo). Hay días en los que estoy un poco bien y otros mal; me han dado ataques de ansiedad, pierdo la movilidad de las piernas, siento que me ahogo.

“Era mi único hijo; su ropa y pertenencias aún las mantengo conmigo. Recuerdo que yo le decía que lo único que quería era que él estudiara para que en un futuro tuviéramos nuestro negocio de comidas y ese sueño no lo pudimos cumplir”, recordó la mamá.

La traición vino de un supuesto amigo

El responsable de quitarle la vida a Jasid es un sujeto de apellidos Araya Aguilar, un amigo de infancia de la víctima.

Así lo establecieron los jueces del Tribunal Penal de Quepos, quienes lo sentenciaron a 12 años de cárcel en octubre del 2025, por el delito de homicidio simple.

Cinthya conoció a Araya y recuerda la gran cantidad de ocasiones que lo encontró en su casa junto con su hijo, comiendo la comida que ella llevaba a su hogar.

Jamás imaginó que él sería el responsable de causarle tanto dolor, pese a que nunca le dio buena espina, y en varias ocasiones quiso advertir a su hijo de que no le parecía esa amistad.

Jasid Zambrana Sandí murió en el Hospital Max Terán Valls de Quepos. Foto: Alejandro Gamboa Madrigal (Alejandro Gamboa Madrigal)

El juicio revivió el sufrimiento

Doña Cinthya tuvo que revivir todo el dolor que ha cargado en los últimos seis años a raíz del juicio de este año. Es el mismo sufrimiento desde la noche del domingo 24 de noviembre del 2019, cuando mataron a Jasid en La Palma de Parrita.

“Para mí es difícil ver cómo todo el mundo hace planes con sus familias y a mí me afecta, porque solo soy yo, no tengo la ilusión de decir: ‘Aquí estoy con mi hijo también’.

“Noviembre para mí es un mes difícil, porque era su cumpleaños, luego es su aniversario y luego sigue diciembre, en el que todo el mundo celebra y yo no tengo esa ilusión”, expresó esta mamá.

Doña Cinthya afirma que la muerte de su hijo le ha causado depresión, y que lucha día a día para salir adelante pese a la ausencia.

Pleito fue el detonante de la tragedia

Un pleito, el propio día del cumpleaños de Jasid, fue el detonante de todo. Las causas que generaron este problema aún hoy no son conocidas.

Jasid le comentó a su mamá que lo habían amenazado con un puñal, pero ella jamás creyó que el responsable fuera el amigo de siempre de su hijo, y menos que haría realidad esa amenaza.

Doña Cinthya andaba trabajando cuando le avisaron que había habido una balacera. Surgieron varias versiones; entre estas mencionaban que Jasid estaba involucrado. De inmediato, fue a la casa y encontró el celular de su hijo cargando, por lo que no tenía cómo localizarlo.

Fue a la delegación policial, a la clínica y, por último, al hospital, donde le confirmaron la trágica noticia.

Las autoridades determinaron que el imputado había tomado un arma de fuego y disparado en al menos cuatro ocasiones en contra del ofendido.

Jasid fue llevado de urgencia al Hospital Max Terán Valls, en Quepos; sin embargo, tres horas después falleció producto de la agresión.