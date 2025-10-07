El presagio que estremeció a los sobrevivientes de la tragedia en San Ramón

Marielys Miranda (rosado) y Maritza Romero sobrevivieron al derrumbe que les quitó a tres seres queridos en Piedades Sur de San Ramón, Alajuela. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Las sobrevivientes del deslizamiento que cobró la vida de un matrimonio y su hija menor recordaron el presagio que, horas antes de la tragedia, les dijo Marlene Romero.

“El sábado por la tarde le dijo de broma a mi mamá: ‘ustedes van a quedar aterrados ahí, yo vivo pensando en ustedes’, seguro presentía algo, nosotros lo tomamos en broma y nos pusimos a reír, y mi mamá le dijo: ‘pues nos venis a desaterrar’, y ya ve lo que pasó”, recordó Marielys Miranda, hija mayor del matrimonio fallecido.

Esta fatalidad ocurrió la noche del sábado 6 de octubre anterior, en calle Matamoros en Piedades Sur de San Ramón, Alajuela.

Murieron Eddy Miranda, de 40 años; Karla Romero, de 36 y Edith Miranda, de 9 años; padres y hermana de Marielys, respectivamente.

El terraplén sepultó casi por completo la vivienda, entre la tierra y los árboles se logra ver solo un poco el techo. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Este lunes Marielys estaba sentada en un sillón y recordó los últimos tres quejidos de su papá y al final solo pudo sacar un par de chancletas que eran de su ser querido y las que ella pudo ponerse para correr e intentar pedir ayuda.

“Quisimos sacarlos, pero se vino otro derrumbe y cayó más tierra sobre ellos, vimos que no había nada más que hacer, estando adentro le pedía a mi Dios que nos diera la oportunidad de salir y buscar ayuda, porque tenía la esperanza de que saliera alguno con vida”, dijo Marielys.

En la vivienda no se pudo recuperar nada. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Edith Miranda Romero estudiaba en la escuela La Palma de San Miguel de San Ramón. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Eddy Miranda, junto a su esposa Karla Romero y la hija de ellos Edith Miranda Romero, la familia falleció sepultada por un deslizamiento en Piedades Sur de San Ramón, Alajuela. Foto: Marielos Mora para La Teja (Marielos Mora para La Teja/Marielos Mora para La Teja)

La hija mayor había llegado a Costa Rica hace cinco meses para reencontrarse con sus padres y hermana menor

“Mi papá me dijo unas palabras muy bonitas ese día, nunca las voy a olvidar y siempre las llevaré en mi mente, a mí me cuesta dar una palabra de afecto, me dijo: ‘mi niña, ¿por qué estás triste?’, le dije que quería trabajar y me contestó: ‘yo tengo trabajo, su mamá también, de qué te preocupas si nos tienes a nosotros, sabes que mientras nosotros estemos no tienes que preocuparte de nada, tienes a tus padres todavía’, pero lamentablemente ya no es así“, dijo Marielys.

Tras la tragedia, la muchacha solo logró agarrar unas chancletas de su papá, todo lo demás quedó sepultado por la tierra y árboles.