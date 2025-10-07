Identifican a joven barbero que fue acribillado dentro de barbería en Desamparados

La balacera ocurrió en la barbería ubicada a un costado del mall Zona Centro. (Sofía Gómez/Cortesía)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la identidad del joven barbero que fue acribillado la noche de este lunes dentro del negocio en el que trabajaba, en Desamparados, San José.

Por medio de su oficina de prensa, la Policía Judicial informó que la víctima de ese atroz ataque fue un muchacho apellidado Manzanares, de 21 años.

Trascendió que el joven tenía bastante tiempo de trabajar en la barbería que se convirtió en la escena del crimen, la cual está ubicada en San Rafael Abajo de Desamparados, a un costado del mall Zona Centro.

De acuerdo con la versión que maneja el OIJ, el ataque ocurrió pasadas las 6 p.m., cuando dos sujetos llegaron en motocicleta hasta ese mencionado negocio.

“Al lugar llegan dos sujetos en una motocicleta, siendo que uno de ellos se baja y, en apariencia, empieza a disparar hacia el interior de dicha barbería, impactando a Manzanares, que quedó sin vida en el sitio y a otro hombre que fue trasladado a un centro médico en San José”, detalló el OIJ.

Los investigadores que atendieron el caso informaron que Manzanares falleció a consecuencia de múltiples impactos de bala que recibió en la cabeza, el pecho y la pierna derecha.

Tras darse a conocer la muerte del barbero, varias personas realizaron publicaciones en redes sociales lamentando la forma tan despiadada en la que le quitaron la vida.

“Lamento la pérdida para su familia, un joven que me parecía muy dulce y con ganas de vivir, me enseñó a peinar correctamente a mi hijo y hacerle un corte adecuado (tiene 2 remolinos) sin saber lo realmente agradecida que estuve por ello, quien con mucha paciencia le explicó qué le había pasado en su pierna cuando mi hijo preguntó, además de su buen trato a un niño de 4 años que no todo mundo suele tener. No somos nadie para sacar conclusiones o juzgar absolutamente nada, lamento realmente su pérdida y que Dios le dé mucha fortaleza a su familia en este momento y todo su proceso”, escribió una mujer apellidada Robles.

A ese mensaje se unió otra mujer de apellido Salazar.

“Me parecía un muchacho que le estaba echando ganas, de hecho 5 minutos antes de ese suceso mi hijo y mi esposo se habían ido a cortar el cabello, ahí. Lo que me duele es el padecimiento que tenía y que cuidaba de su abuelita”.

De momento el OIJ no ha dado a conocer cuál sería el posible móvil detrás del terrible crimen.