Este es el estado del motociclista que quedó prensado entre dos buses en Desamparados

El choque entre dos buses provocó que un motociclista quedara prensado

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Este es el estado de motociclista que quedó prensado entre dos buses en Desamparados.
Este es el estado del motociclista que quedó prensado entre dos buses en Desamparados. (Cortesía/Cortesía)

Un aparatoso accidente en Desamparados ocurrido la tarde de este lunes, dejó a un motociclista prensado entre dos autobuses y otras personas heridas.

El suceso se reportó alrededor de las 6 p.m., frente al Mall Multicentro, una zona de alto tránsito vehicular.

De acuerdo con la información confirmada por el rescatista Minyar Collado, en la colisión estuvieron involucrados dos buses y una motocicleta que quedó en medio del impacto.

Una vez que las unidades de la Cruz Roja Costarricense llegaron al sitio, los paramédicos atendieron a ocho personas en total.

Entre ellas, el conductor de la motocicleta, quien fue trasladado al hospital en condición crítica.

Además, dos pasajeros que viajaban en uno de los autobuses fueron llevados a un hospital en condición estable, mientras que otras cinco personas recibieron atención en el lugar y no requirieron traslado.

Accidente en DesamparadosMotociclista prensadoChoque entre dos busesMulticentro
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

