Hombre fue encontrado sin vida en finca de Limón y el OIJ pide ayuda para identificarlo. Foto: Ilustrativa

Un hombre fue encontrado sin vida dentro de una finca bananera ubicada en el sector de Valle La Estrella, en Limón, y las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitan colaboración para identificarlo.

Según el informe preliminar del OIJ, los restos fueron hallados el pasado sábado 31 de mayo luego de que un trabajador local encontrara los restos esqueléticos y diera aviso a las autoridades.

“La víctima aún no ha sido identificada, por lo que se solicita la colaboración de la ciudadanía. Si alguien reconoce las prendas de vestir de esta persona fallecida, se le pide que se comunique con la oficina del OIJ más cercana”, informó la institución.

El OIJ recordó que cualquier información que pueda contribuir a la identificación de la persona puede proporcionarse de manera confidencial al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

El OIJ compartió estas fotografías para la identificación del cuerpo. (OIJ/Cortesía)

La persona portaba esta prenda. (OIJ/Cortesía)

La ayuda de los ciudadanos es importante para la investigación. (OIJ/Cortesía)

La persona fue encontrada en estado de descomposición. (OIJ/Cortesía)