Sucesos

Balacera en San Rafael de Desamparados habría dejado un fallecido

Una balacera en San Rafael Abajo, Desamparados habría dejado una persona fallecida

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Balacera
Balacera en San Rafael de Desamparados habría dejado un fallecido. (Silvia Coto/Cortesía)

Este lunes, poco después de las 6 p.m., se reportó una balacera en el sector de San Rafael Abajo, en Desamparados, generando alarma entre los vecinos.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en una barbería ubicada a un costado del Mall Zona Centro.

De manera preliminar, se informa que al menos una persona habría fallecido durante el incidente, aunque las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.

Los testigos señalaron que se escucharon cinco disparos y que la víctima se encontraba dentro del negocio. Los responsables habrían huido en motocicleta.

La zona está siendo acordonada por las autoridades para permitir el trabajo y recopilar evidencia.

Noticia en desarrollo

