Así ocurrió el ataque en barbería de San Rafael Abajo de Desamparados que dejó un fallecido

Así ocurrió el ataque en barbería de San Rafael Abajo que dejó un fallecido. (Sofía Gómez/Cortesía)

La tarde de este lunes, minutos después de las 6 p.m., una balacera en Desamparados dejó como saldo a una persona fallecida y dos más heridas, generando conmoción en San Rafael Abajo.

Los hechos ocurrieron en una barbería ubicada a un costado de Mall Zona Centro, donde se encontraban varias personas, entre ellos clientes y trabajadores del local.

Un video que circula en redes sociales, aunque no será compartido por respeto, muestra cómo se dio el ataque.

En las imágenes se observa a cinco jóvenes, dos de ellos conversando en la entrada de la barbería, mientras un barbero cortaba el cabello de un cliente y un menor observaba.

De repente, un motorizado llegó directamente hacia las dos personas de la entrada y comenzó a dispararles en múltiples ocasiones.

Al parecer su objetivo eran los jóvenes que estaban en la entrada, pues se ciñó con uno y al otro intentó impactarlo, pero este corrió hacia el fondo del local y milagrosamente salió ileso.

Los demás se agacharon y corrieron tratando de resguardar sus vidas. Tras cumplir su objetivo, el agresor subió a la motocicleta donde lo esperaba otra persona y ambos huyeron rápidamente del lugar.

Un empleado del local logró ocultarse detrás de muebles de manicure y los demás se desplazaron hacia el fondo del establecimiento.

La escena del ataque muestra la desesperación de los jóvenes, quienes se arrastraban por el suelo y corrían para intentar salvarse.

Algunas personas de la comunidad comentaron que el barbero se llamaría Rodrigo Manzanares, quien supuestamente llevaba bastante tiempo trabajando en la reconocida barbería.

Además, se informó de manera preliminar que hubo dos heridos: un adulto y un menor.

El incidente ha generado indignación en la comunidad y en redes sociales, donde usuarios han manifestado su preocupación por la escalada de violencia en el país y principalmente en esta zona.