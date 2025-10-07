Juez dará a conocer su decisión sobre extradición de Celso Gamboa este martes

El juez deberá dar a conocer su resolución sobre la extradición de Gamboa este martes. Foto: José Cordero

Este martes será un día clave para definir finalmente qué sucederá con el proceso de extradición que se lleva contra el exmagistrado Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata.

Esto debido a que este martes 7 de octubre vence el plazo para que el juez a cargo del caso, del Tribunal Judicial de San José, se pronuncie y brinde una resolución sobre la extradición, es decir, comunicar si se realizará o no.

Sin embargo, el proceso no terminaría ahí, pues anteriormente Michael Castillo, abogado de Celso Gamboa, explicó a La Teja que una vez que se dé a conocer la resolución, tanto ellos como la defensa del exmagistrado, así como el Gobierno de los Estados Unidos, podrían presentar una apelación.

“Una vez que esto se resuelva, las partes tienen un plazo de tres días para apelar, ya sea el Gobierno de los Estados Unidos o la defensa, depende de lo que se resuelva, y el Tribunal de Apelación de Sentencia dispondrá de un plazo de quince días para resolver la apelación”, explicó Castillo.

Celso Gamboa recibiría la noticia sobre la decisión del juez mientras se encuentra enfrentando un juicio en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, acusado del presunto delito de falsedad ideológica, pues, en apariencia, habría falsificado una justificación para ausentarse de una diligencia judicial cuando era magistrado de la Sala Tercera.