Hombre resulta gravemente herido tras ser atropellado por cabezal en Alajuela

El hombre atropellado por el cabezal fue llevado de emergencia al hospital San Rafael de Alajuela. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

Un hombre se encuentra luchando por su vida en un centro médico tras ser víctima de un accidente de tránsito en el que se vio involucrado un cabezal.

De acuerdo con la Cruz Roja, el incidente ocurrió a eso de las 6:30 p.m. de este lunes en San Antonio de Alajuela.

Según el reporte de la Benemérita, el comité que atiende esa zona fue alertado sobre una persona herida a consecuencia de un atropello.

“Informan de atropello de hombre, de 40 a 50 años, por un cabezal”, detalló Cruz Roja.

El hombre, cuya identidad no se dio a conocer, fue atendido por personal médico y trasladado en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.