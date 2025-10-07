Sucesos

Hombre resulta gravemente herido tras ser atropellado por cabezal en Alajuela

La Cruz Roja informó que el hombre atropellado por el cabezal tiene entre 40 y 50 años

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El hombre atropellado por el cabezal fue llevado de emergencia al hospital San Rafael de Alajuela. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

Un hombre se encuentra luchando por su vida en un centro médico tras ser víctima de un accidente de tránsito en el que se vio involucrado un cabezal.

LEA MÁS: Así ocurrió el ataque en barbería de San Rafael Abajo de Desamparados que dejó un fallecido

De acuerdo con la Cruz Roja, el incidente ocurrió a eso de las 6:30 p.m. de este lunes en San Antonio de Alajuela.

Según el reporte de la Benemérita, el comité que atiende esa zona fue alertado sobre una persona herida a consecuencia de un atropello.

LEA MÁS: Este es el estado del motociclista que quedó prensado entre dos buses en Desamparados

“Informan de atropello de hombre, de 40 a 50 años, por un cabezal”, detalló Cruz Roja.

LEA MÁS: Hombre fue encontrado sin vida en finca de Limón y el OIJ pide ayuda para identificarlo

El hombre, cuya identidad no se dio a conocer, fue atendido por personal médico y trasladado en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Atropello cabezal AlajuelaHombre atropellado cabezal Alajuea
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.