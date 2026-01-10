Crimen en Aguas Zarcas: 15 años de cárcel para responsable de asesinato en una vivienda

La Fiscalía Adjunta de San Carlos logró demostrar la culpabilidad de un hombre acusado de asesinar a Víctor Hugo Miranda Campos, por lo que este martes el Tribunal dictó una sentencia de 15 años de prisión contra el imputado de apellidos Durán Ramírez.

La sentencia fue dictada en los tribunales de San Carlos.

Los hechos ocurrieron la noche del 19 de setiembre del 2024 en Calle Brenes, Aguas Zarcas, cuando el sospechoso llegó a la vivienda de la víctima a bordo de una motocicleta, acompañado por otra persona que aún no ha sido identificada.

Según la investigación judicial, Durán Ramírez se acercó a Miranda Campos y le disparó en varias ocasiones, provocándole heridas que le causaron la muerte en el sitio.

El caso fue tramitado bajo el expediente 24-001843-0065-PE y se juzgó como un delito de homicidio simple.

La Fiscalía confirmó que continuará con las diligencias para ubicar al segundo sospechoso que participó en este crimen en Aguas Zarcas.