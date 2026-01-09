OIJ identifica a sospechoso por homicidio de joven frente a un bar en Puerto Jiménez

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Golfito ya identificaron al sospechoso de matar a un joven de 25 años, por lo que lo andaban buscando para ponerlo tras las rejas.

El OIJ busca al sospechoso de asesinar a un joven en las afueras de un bar (OIJ/cortesía)

Los investigadores solicitan la colaboración de la ciudadanía para ubicar a un hombre que figura como sospechoso de participar en el homicidio de un joven de apellido Elizondo Arauz.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron la madrugada del 13 de diciembre del 2025, pasadas las 4:30 a. m., en las afueras de un bar ubicado en el sector de La Palma de Puerto Jiménez.

En apariencia, se dio un altercado entre el sospechoso y la víctima, momento en que el sujeto habría sacado un arma de fuego y disparado contra Elizondo, impactándolo una vez en el abdomen. El joven falleció en el sitio y el sospechoso se dio a la fuga.

LEA MÁS: Zona donde está desaparecida adolescente de 16 años en Osa es peligrosísima por el tipo de animales que hay

Tras varias diligencias de investigación, los agentes lograron vincular a este hombre con el crimen, por lo que ahora solicitan ayuda para dar con su paradero.

LEA MÁS: Operativo Nexus.2 golpea red de delincuentes que vaciaban cuentas bancarias

El subdirector a.i, del OIJ Vladimir Muñoz, aseguró que el sospechoso es de apellidos Arauz Villarreal, de 29 años, y por más que lo han buscado, hasta la fecha no han logrado hallarlo.

El OIJ pide a cualquier persona que tenga información que permita ubicar al sospechoso comunicarse de manera confidencial a la línea 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

El caso continúa bajo investigación.