Hallazgo de cuerpo en lote baldío alerta a autoridades en Escazú

La Cruz Roja atendió la tarde de este viernes un reporte sobre el hallazgo de un cuerpo dentro de un lote baldío en Escazú, San José.

El suceso ocurrió en calle Vista Alegre, a 300 sur de McDonald’s,

Según informó el cruzrojista David Pasos, las unidades de emergencia fueron alertadas por vecinos de la zona, por lo que de inmediato se desplazaron al sitio.

La Cruz Roja confirmó el hallazgo del cuerpo. (Cruz Roja/Cortesía)

Al llegar, los socorristas confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales, por lo que no había nada que hacer.

“El cuerpo se encontraba en un lote baldío. A nuestra llegada ya estaba sin signos de vida”, indicó Pasos.

La escena fue entregada a las autoridades judiciales, quienes están a cargo de la investigación para determinar las causas de la muerte y las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

El caso se mantiene en investigación.