Sucesos

Hallazgo de cuerpo en lote baldío alerta a autoridades en Escazú

La Cruz Roja confirmó que la persona fue hallada sin signos vitales dentro de un lote baldío

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

La Cruz Roja atendió la tarde de este viernes un reporte sobre el hallazgo de un cuerpo dentro de un lote baldío en Escazú, San José.

El suceso ocurrió en calle Vista Alegre, a 300 sur de McDonald’s,

Según informó el cruzrojista David Pasos, las unidades de emergencia fueron alertadas por vecinos de la zona, por lo que de inmediato se desplazaron al sitio.

últimas horas cruz roja
La Cruz Roja confirmó el hallazgo del cuerpo. (Cruz Roja/Cortesía)

Al llegar, los socorristas confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales, por lo que no había nada que hacer.

“El cuerpo se encontraba en un lote baldío. A nuestra llegada ya estaba sin signos de vida”, indicó Pasos.

LEA MÁS: Atropello mortal en Heredia cobra la vida de una mujer de 23 años

La escena fue entregada a las autoridades judiciales, quienes están a cargo de la investigación para determinar las causas de la muerte y las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

El caso se mantiene en investigación.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
cuerpo lotelote baldíoescazúcruz roja
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.