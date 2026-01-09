Sucesos

Atropello mortal en Heredia cobra la vida de una mujer de 23 años

Padilla, de 23 años, murió tras ser atropellada por una motocicleta en el centro de Heredia

Por Alejandra Morales

Una mujer identificada como Sofía Padilla, de 23 años, falleció la noche de este jueves 8 de enero al ser atropellada por una motocicleta en el centro de Heredia, según confirmaron autoridades.

De acuerdo con el OIJ, Padilla cruzaba la calle y no se habría percatado de que la moto estaba cerca; el conductor habría tratado de alertarla, pero el desenlace fue inevitable.

La emergencia fue reportada a las 10:22 p. m. Los cruzrojistas encontraron a dos personas gravemente afectadas por el incidente.

Una mujer de apellido Padilla, de 23 años, falleció la noche de este jueves 8 de enero al ser atropellada por una motocicleta en el centro de Heredia. Foto: ANI
Una mujer de apellido Padilla, de 23 años, falleció la noche de este jueves 8 de enero al ser atropellada por una motocicleta en el centro de Heredia. Foto: ANI (ANI/ANI)

Además, el motociclista, un hombre de 36 años fue llevado en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl, y a la mujer la declararon sin vida.

Advertencia no evitó la tragedia

“El conductor de la motocicleta tocó el pito varias veces para alertarla y, presuntamente, aun así la mujer cruzó la calle, resultando atropellada; producto de los golpes, murió en el sitio”, señalaron en el OIJ.

En el lugar quedaron las pertenencias de la fallecida, como un bolso y unos tenis. Al parecer, regresaba de algún centro de estudio o del trabajo.

