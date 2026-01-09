Sucesos

Así quedó patrulla luego de violento enfrentamiento a balazos en Tilarán: un sospechoso falleció

Ataque armado ocurrió contra estadounidenses que se hospedaban en Tilarán Guanacaste

Por Alejandra Morales

Llena de huecos por las balas fue como quedó la patrulla de Fuerza Pública luego del enfrentamiento entre policías y supuestos delincuentes que pretendían atacar a un grupo de estadounidenses que se hospedaban en Nuevo Arenal, Tilarán, Guanacaste.

Las víctimas fueron tres mujeres y un hombre; dos de ellos estaban amordazados.

Patrulla de Fuerza Pública luego del enfrentamiento entre policías y supuestos delincuentes en Nuevo Arenal de Tilarán. Foto: MSP
Los hechos fueron alertados a las 6:37 p.m. por medio del 9-1-1.

“Los oficiales fueron recibidos con disparos por parte de tres sujetos que portaban pasamontañas, quienes abrieron fuego contra la unidad policial. Ante la agresión, los oficiales repelieron el ataque, generándose un enfrentamiento con armas de fuego”, confirmaron en el Ministerio de Seguridad Pública.

Patrulla de Fuerza Pública baleada

El comité local de la Cruz Roja fue alertado sobre una balacera en la que un hombre resultó herido y, para cuando el personal paramédico llegó a la escena, ya no había nada que hacer por el sujeto, en apariencia se trataría uno de los delincuentes.

Ninguno de los oficiales resultó herido, tampoco los extranjeros quienes sí estaban muy asustados por lo vivido en Costa Rica.

Los hechos ocurrieron en Nuevo Arenal, en Tilarán, Guanacaste. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Dos de los sospechosos habrían huido por un sector montañoso, de momento no han sido detenidos.

BalaceraFallecido Nuevo ArenalEnfrentamiento armado Tilarán
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

