Detienen a dos muchachos y a tres hombre sospechosos de vender drogas en Nicoya

Los sujetos fueron detenidos por medio de cinco allanamientos realizados por el OIJ

Por Adrián Galeano Calvo

Dos muchachos muy jóvenes, que deberían estar terminando el colegio y pensando en obtener un futuro mejor, fueron detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechosos de estar involucrados en un oscuro negocio.

La Policía Judicial informó que los jóvenes, de 16 y 17 años, fueron detenidos este jueves por medio de cinco allanamientos realizados en el barrio San Martín de Nicoya, en Guanacaste.

Junto con ellos fueron detenidos tres hombres apellidados González, de 46 años, Díaz, de 39, y Gutiérrez, de 19 años. Los cinco son investigados por el presunto delito de venta de drogas.

Los sospechosos fueron detenidos por medio de cinco allanamientos en Nicoya. (OIJ/Los sospechosos fueron detenidos por medio de cinco allanamientos en Nicoya.)

“De acuerdo con la investigación, que se inició hace aproximadamente dos meses, por informaciones confidenciales, en apariencia, estas personas se dedicaban a la venta de droga tipo crack y marihuana en las viviendas allanadas”, agregó el OIJ.

Además de la detención de los cinco sospechosos, en las casas allanadas los agentes decomisaron cerca de ¢100 mil en efectivo, así como 479 dosis de crack.

Los cinco sujetos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público para que se abra una causa penal en su contra.

jóvenes detenidos NicoyaVenta drogas OIJ Nicoya
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

