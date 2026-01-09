Detienen a dos muchachos y a tres hombre sospechosos de vender drogas en Nicoya

Dos muchachos muy jóvenes, que deberían estar terminando el colegio y pensando en obtener un futuro mejor, fueron detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechosos de estar involucrados en un oscuro negocio.

LEA MÁS: Carlo Díaz le responde con todo a Rodrigo Chaves tras acusación de “casos falsos” para influir en elecciones

La Policía Judicial informó que los jóvenes, de 16 y 17 años, fueron detenidos este jueves por medio de cinco allanamientos realizados en el barrio San Martín de Nicoya, en Guanacaste.

Junto con ellos fueron detenidos tres hombres apellidados González, de 46 años, Díaz, de 39, y Gutiérrez, de 19 años. Los cinco son investigados por el presunto delito de venta de drogas.

Los sospechosos fueron detenidos por medio de cinco allanamientos en Nicoya. (OIJ/Los sospechosos fueron detenidos por medio de cinco allanamientos en Nicoya.)

LEA MÁS: Policías se llevaron una sorpresa al encontrar a hombre metido dentro de cajuela de carro

“De acuerdo con la investigación, que se inició hace aproximadamente dos meses, por informaciones confidenciales, en apariencia, estas personas se dedicaban a la venta de droga tipo crack y marihuana en las viviendas allanadas”, agregó el OIJ.

Además de la detención de los cinco sospechosos, en las casas allanadas los agentes decomisaron cerca de ¢100 mil en efectivo, así como 479 dosis de crack.

LEA MÁS: Detienen a panameño y a costarricense que no supieron explicar de dónde sacaron ¢15 millones que llevaban en carro

Los cinco sujetos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público para que se abra una causa penal en su contra.