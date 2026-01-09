Operativo Nexus.2 golpea red de delincuentes que vaciaban cuentas bancarias

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza este viernes 9 de enero un total de 13 allanamientos como parte del operativo denominado Nexus.2, enfocado en desarticular una estructura dedicada al fraude informático. Las diligencias se desarrollan de manera simultánea en distintos puntos del país.

De acuerdo con las autoridades judiciales, el objetivo del operativo es detener a ocho personas sospechosas de integrar esta red criminal.

Hasta las 6 a. m. de este viernes, seis individuos ya habían sido detenidos, mientras continúan las acciones policiales para ubicar al resto de los requeridos.

Investigación por estafas digitales permitió ubicar a una red que suplantaba entidades financieras para robar dinero. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Según la investigación, los sospechosos operaban mediante la creación de páginas web falsas que imitaban a entidades financieras reales. Las víctimas ingresaban a estos sitios fraudulentos y digitaban sus usuarios y contraseñas, sin notar que estaban entregando su información confidencial a delincuentes cibernéticos.

Una vez obtenidas las credenciales, los sospechosos accedían a las plataformas bancarias legítimas de las víctimas y realizaban movimientos de dinero. Además, la organización contaba con personas que acudían a cajeros automáticos para retirar fondos o ejecutar transacciones económicas.

Michael Soto, director interino del OIJ, detalló que durante el año 2025 se registraron más de 10 mil denuncias por fraudes informáticos, con un perjuicio económico que supera los 6 mil millones de colones, lo que evidencia el crecimiento de este tipo de delitos en el país.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a la población digitar directamente la dirección electrónica de las entidades financieras en el navegador y evitar dar clic a enlaces que aparecen como primeros resultados en buscadores o que llegan por mensajes o correos electrónicos, ya que podrían tratarse de páginas falsas.