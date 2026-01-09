Supuesto enfrentamiento a balazos deja un hombre fallecido en Tilarán

La violencia sigue a la orden del día en nuestro país, pues la noche de este jueves un hombre perdió la vida a consecuencia de un supuesto enfrentamiento armado.

Los hechos ocurrieron a eso de las 6:37 p.m. en la localidad de Nuevo Arenal, en Tilarán, Guanacaste, informaron las autoridades.

El comité local de la Cruz Roja fue alertado sobre una balacera en la que un hombre resultó herido y, para cuando el personal paramédico llegó a la escena, ya no había nada que hacer por el sujeto.

Los hechos ocurrieron en Nuevo Arenal, en Tilarán, Guanacaste. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

De forma extraoficial ha trascendido la versión preliminar de que el ahora fallecido, al parecer, sería un supuesto asaltante, quien junto con otros sujetos, supuestamente, se enfrentó a balazos con oficiales de la Fuerza Pública.

En apariencia, el ahora fallecido y los otros hombres, habrían asaltado una casa vacacional en la que se encontraban unos extranjeros y, tras darse a la fuga, fueron interceptados por la Policía, siendo ese el momento en el que se habría dado el enfrentamiento a balazos.

De momento, las autoridades no han confirmado esta versión ni han brindado mayor información, pues en la zona aún se mantiene un operativo policial.