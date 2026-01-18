Conductor de carro se bajó a pelear, olvidó el freno de mano y todo quedó grabado

Un conductor de carro por poco protagoniza un desastre al no poner el freno de mano cuando se bajó a pelear con otro chofer.

Esta situación quedó grabada en la cámara de seguridad de un carro y ocurrió en las cercanías del Colegio San Luis Gonzaga, diagonal al Taco Bell.

Los conductores llegaron al alto, y es cuando el conductor se baja y hace a sacar algo de la pretina, quizás simulando que llevaba un arma, pero no saca nada.

El carro comenzó a moverse

Luego de intentar encarar al otro conductor y decirle que se le mete en el carril, aunque él estaba delante, es cuando el otro chofer le avisa que el carro se le está yendo hacia la calle principal, por la que segundos antes había pasado una patrulla de la Fuerza Pública.

El conductor tuvo que correr para frenar el carro; dichosamente, en ese momento no pasaba ningún otro vehículo.

Así como estos hechos, otros pleitos en la calle quedan grabados por la falta de empatía de los conductores; en algunos casos, estas situaciones han terminado en desgracia.