Hombre recibió un balazo en el estómago y llegó por sus propios medios a la clínica de Desamparados

Un hombre de apellido León, de 29 años, llegó pidiendo ayuda hasta la clínica Marcial Fallas, en Desamparados, luego de ser herido de bala.

Las autoridades judiciales recibieron la alerta a las 3:30 p. m. de este sábado 17 de enero, y obtuvieron información de que la agresión ocurrió en Aserrí.

Joven herido de bala llegó por sus propios medios a centro médico en Desamparados. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

“Llegó con un impacto de bala en el estómago; los agentes judiciales se encuentran esclareciendo los hechos para determinar cómo se dio esta situación”, señalaron desde la oficina de prensa del OIJ.

Costa Rica registra 29 homicidios en la primera quincena del 2026, según datos del OIJ hasta el viernes 16 de enero anterior. Las personas jóvenes, entre los 18 y 29 años, son las principales víctimas de la violencia.

