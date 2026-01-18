Cinco motociclistas fallecen en menos de nueve horas en distintos sitios del país

La madrugada de este domingo se tiñó de sangre en carretera, luego de que dos motociclistas perdieran la vida en accidentes ocurridos con menos de dos horas de diferencia, elevando a cinco la cifra de motociclistas fallecidos en menos de nueve horas, según reportes de la Cruz Roja Costarricense.

El hecho más reciente ocurrió a las 4:47 a. m., frente al Centro de Convenciones, en Ulloa de Heredia, sobre la ruta 1, donde se reportó el choque entre una motocicleta y un vehículo. En la escena, los paramédicos valoraron a un hombre adulto, quien fue declarado sin signos de vida.

Minutos antes, a las 3:07 a. m., en Guápiles, se dio otro choque entre una motocicleta y un carro, dejando como saldo un hombre fallecido en el sitio.

El primer caso se registró a las 7:52 p. m., en Río Frío de Horquetas de Sarapiquí, donde colisionaron dos motocicletas; un hombre adulto murió en el lugar.

Horas antes, la noche del sábado 17 de enero, ya había registrado varios accidentes mortales. A las 11:42 p. m., en Ceiba Alta de Cangrejal de Acosta, se reportó el derrape de una motocicleta que cayó en una cuneta. Un hombre fue atendido en condición crítica y trasladado de urgencia; sin embargo, falleció cuando lo llevaban hacia el centro médico, confirmaron los cruzrojistas.

A las 8:37 p. m., en Celia de Sixaola, Talamanca, se dio el choque entre una motocicleta y un vehículo. En ese sitio, un hombre de 30 años fue declarado sin signos de vida, mientras que otro paciente fue trasladado en condición urgente a la clínica de Daytonia.

El primer caso se registró a las 7:52 p. m., en Río Frío de Horquetas de Sarapiquí, donde colisionaron dos motocicletas; un hombre adulto murió en el lugar y dos personas más fueron trasladadas de urgencia a la Clínica de Río Frío.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) confirmó que hasta el jueves 15 de enero contabilizaban 26 personas fallecidas por accidentes de tránsito, de este total 10 eran motociclistas.