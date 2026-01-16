Cámaras captaron a los responsables de matar a un turista alemán mientras acampaba con su novia en Dominical

Arlt Dominic Knuth, de 32 años, un turista alemán que escogió conocer Costa Rica junto a su novia, una ucraniana, fue víctima de unos desalmados que lo mataron, únicamente para robarles en playa Dominical, en Osa.

Los investigadores del OIJ obtuvieron videos de seguridad en los que se observa un carro Toyota Corolla blanco, en el que, en apariencia, viajaban los sospechosos del homicidio.

Una de las principales características del vehículo es que, al momento de la agresión, le faltaba la luz del halógeno derecho, detalle que podría ser clave para identificarlo.

Las imágenes fueron dadas a conocer este viernes 16 de enero, y las autoridades piden ayuda a la ciudadanía para llevar justicia a la familia del extranjero asesinado en suelo costarricense.

Buscados por homicidio Osa

Sospechosos serían de Quepos o Parrita

Los agentes judiciales presumen que los responsables podrían ser vecinos de Quepos o Parrita, sitios hacia donde habrían huido a alta velocidad tras cometer el crimen, así lo señaló Roy Arriola, del OIJ de Osa.

La brutal agresión ocurrió tan solo dos meses después de que la pareja recorriera varios puntos del país en su cámper. Tenían tres días de estar en Dominical cuando fueron atacados, entre el 30 de noviembre y la madrugada del 1 de diciembre del 2023.

“Antisociales que viajaban en un automóvil blanco los abordaron para presuntamente asaltarlos. En ese momento se dio un forcejeo entre estos y la víctima, cuando, en apariencia, uno de los sospechosos le disparó en una ocasión al ofendido, impactándolo en el hombro derecho, lo que le causó la muerte minutos después”, señalaron desde la oficina de prensa del OIJ.

Piden ayuda para resolver el caso

Amás de dos años de este hecho, las autoridades no han detenido a los sospechosos y solicitan colaboración ciudadana para identificarlos.

Si usted reconoce el vehículo o a las personas que lo utilizaban, puede comunicarse de forma confidencial a la línea 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645. Toda información es vital para esclarecer este caso.

