Violento ataque contra una mujer pasó de disparos a agresión por la espalda con un pico de botella

Un sujeto de apellido Pereira, de 26 años, se encuentra en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de atentar contra la vida de una mujer, así como por presuntas ventas de droga, según informaron las autoridades.

La detención se realizó la mañana de este viernes 16 de enero, durante un allanamiento efectuado en San Antonio de El Tejar, Alajuela, donde los agentes judiciales lograron ubicar al sospechoso.

De acuerdo con la investigación, a Pereira se le vincula con los delitos de infracción a la Ley de Armas y venta de drogas, además de una agresión ocurrida contra una mujer, cuya identidad no fue revelada. Estos hechos ocurrieron en noviembre del 2025.

“El sujeto habría disparado en varias ocasiones sin lograr impactarla; posteriormente, la hirió en la espalda con un pico de botella”, indicaron desde la oficina de prensa del OIJ.

Durante el operativo, los agentes decomisaron dinero en efectivo, droga tipo cocaína y marihuana, elementos que fueron incorporados al expediente judicial mientras el sospechoso queda a las órdenes del Ministerio Público para la definición de su situación jurídica.