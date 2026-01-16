Hombre es condenado por los repudiables delitos que cometió en perjuicio de sobrina de 12 años y una quinceañera

Un hombre apellidado Santander, de 33 años, fue condenado a 35 años de cárcel como responsable de cometer una serie de delitos repudiables en perjuicio de su sobrina de 12 años y otra jovencita de 15.

Así lo informó el Ministerio Público, el cual detalló que esa fue la condena dictada por el Tribunal Penal a cargo, luego de que la Unidad de Género y la Fiscalía de San Carlos demostraran que Santander era culpable de tres delitos de abuso sexual contra persona menor de edad, violación calificada, seducción o encuentro sexual con menor de edad por medios electrónicos y difusión de pornografía.

De acuerdo con las autoridades, el hombre de 33 años cometió dichos delitos entre los años 2020 y 2021 en una comunidad de la zona norte del país.

El hombre fue condenado a 35 años de cárcel. (choochart choochaikupt/iStock)

“De acuerdo con la Fiscalía, el acusado se aprovechó de la vulnerabilidad de las víctimas y de la relación de confianza que existía, para cometer los delitos mencionados.

“Con la prueba obtenida, la Fiscalía demostró que Santander contactaba a las víctimas por teléfono y que, además, grabó los actos sexuales con ellas”, informó el Ministerio Público.

El imputado cumplirá seis meses de prisión preventiva mientras la sentencia adquiere firmeza.