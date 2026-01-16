Trágica mudanza: Joven llevaba colchón en su moto para pasarse de casa y muere en accidente en Puntarenas

Lo que inició como una mudanza terminó por convertirse en una verdadera tragedia, pues un muchacho de 24 años, que se estaba pasando de casa, falleció en un terrible accidente de tránsito.

Esa es la versión que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con relación al mortal accidente ocurrido la noche de este jueves en El Roble de Puntarenas.

La Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa, identificó al ahora fallecido como un joven apellidado Vargas, quien en apariencia era vecino de esa zona.

Los hechos ocurrieron a eso de las 10:38 p.m. de este jueves, cuando Vargas, al parecer, estaba usando su motocicleta para transportar varias de sus pertenencias hacia su nuevo hogar.

El muchacho murió de forma inmediata en el lugar del choque. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

“Según el reporte preliminar, el hombre en apariencia viajaba en una motocicleta, llevaba un colchón y varios artículos personales ya que, al parecer, se estaba pasando de casa.

“Aparentemente, debido al viento, perdió el control de la motocicleta y presuntamente no pudo maniobrarla, lo que ocasionó que chocara con un vehículo que circulaba en la vía”, detalló el OIJ.

El comité local de la Cruz Roja fue alertado sobre la violenta colisión, por lo que despachó personal en una unidad de soporte básico, pero a la llegada de los paramédicos ya no había nada qué hacer por Vargas, quien falleció de forma inmediata debido a las fracturas que sufrió.