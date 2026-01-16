Cuatro motociclistas perdieron la vida de forma trágica en las últimas horas

Las carreteras de nuestro país siguen convirtiéndose en escenario de mortales accidentes de tránsito, muestra de esto es que en las últimas horas, cuatro motociclistas fallecieron en distintos incidentes.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el primero de los accidentes ocurrió a eso de las 7:30 p.m. del jueves sobre la ruta 27, en Turrucares de Alajuela, lugar donde un motorizado falleció tras chocar contra un tráiler.

A las 10:38 p.m. se reportó otro choque, esta vez en El Roble de Puntarenas, donde una motocicleta y un camión colisionaron entre sí. Dicho choque cobró la vida de un muchacho de 24 años.

Tres motociclistas fallecieron en choques y uno más tras perder el control de su vehículo. Foto Archivo. (Reiner Montero, corresponsal GN)

El tercer hecho ocurrió también en Puntarenas, específicamente en Barranca, donde a las 11:39 p.m. un motociclista de 54 años perdió la vida tras chocar contra un carro.

El último accidente mortal registrado por la Benemérita ocurrió a las 12:14 a.m. de este viernes en Santa Rosa de Tilarán, Guanacaste, lugar en el que falleció un hombre tras perder el control de su motocicleta.

De momento las autoridades judiciales no han dado a conocer las identidades de los ahora fallecidos.