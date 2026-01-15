Voraz incendio dejó caos y destrucción a su paso en el precario Laura Chinchilla en Alajuela

Un voraz incendio de grandes proporciones dejó caos y destrucción a su paso la tarde de este jueves en el precario Laura Chinchilla, ubicado en San José de Alajuela.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el siniestro se dio a eso de las 12:25 p.m., específicamente 200 metros al norte y 150 metros al este de la iglesia católica de la comunidad.

La alerta indicaba que las llamas habían alcanzado varias casas tipo rancho, la mayoría construidas con latas de zinc y madera, motivo por el cual los Bomberos tuvieron que responder con ocho unidades entre extintoras, tanqueros y ambulancias.

Las llamas habrían afectado alrededor de 600 metros cuadrados. (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)

Gracias a la rápida acción de los bomberos, el avance del incendio fue controlado a la 1:15 p.m. sin embargo, las llamas ya habían causado grandes daños en un área de aproximadamente 600 metros cuadrados.

De momento las autoridades no han determinado la cantidad exacta de viviendas, pues eran estructuras que estaban muy pegadas entre sí. En fotografías se observa cómo dichas casas quedaron completamente destruidas.

Por su parte, la Cruz Roja informó que para la atención de esta emergencia se desplegaron cuatro unidades: una ambulancia de soporte avanzado y tres de soporte básico, así como dos vehículos operativos.

Varias casas ardieron en el incendio en Alajuela (Bomberos/cortesía)

Ariel Cubillo, paramédico de la Benemérita, indicó que en la escena tuvieron que atender a varias personas que, al parecer, resultaron afectadas principalmente por inhalación del humo.

“Se atendieron un total de diez pacientes: seis hombres y cuatro mujeres, de los cuales siete fueron trasladados a un centro médico, uno de ellos en condición urgente y seis en condición estable”, detalló Cubillo.

De momento, las autoridades no han determinado cuál sería la posible causa del incendio, aunque no se descarta que este se haya originado a consecuencia un cortocircuito, que es una las causas más comunes.