El “switch” mortal: la pequeña pieza que convierte una pistola común en un arma automática

Una diminuta pieza de metal, de apenas centímetro y medio, se ha convertido en una de las mayores amenazas para la seguridad del país.

Se trata del llamado “switch”, un dispositivo ilegal que permite transformar una pistola común en un arma automática capaz de disparar decenas de balas en cuestión de segundos.

Así lo explicó el director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, al referirse a la creciente utilización de este mecanismo por parte de estructuras criminales vinculadas al sicariato.

El OIJ le dio un golpe a un grupo que, al parecer, se dedicaba a modificar armas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Según detalló el jerarca, la pistola 9 milímetros —el arma más utilizada para cometer homicidios en el país— puede ser modificada con esta pieza metálica, lo que incrementa de forma exponencial su capacidad de fuego.

“Es una pieza de metal muy pequeñita, quizás de un centímetro y medio. Esa pieza, ensamblada dentro de una pistola, la convierte en automática”, explicó Soto.

A este riesgo se suma el uso de cargadores extendidos, que permiten disparar hasta 30 proyectiles en segundos con solo accionar el gatillo.

En el allanamiento se han decomisado varias armas. (OIJ/cortesía)

“Con solo halar el gatillo de una pistola se puede tener una capacidad de fuego de 30 disparos en segundos”, comentó.

El OIJ desarticuló este jueves una red sospechosa de ensamblar armas para convertirlas en automáticas