Brutal ataque en Esterillos: estadounidense muere tras ser baleado en la cara en Parrita

La Cruz Roja confirmó que la víctima presentaba múltiples impactos de bala y ya no tenía signos vitales

Por Silvia Coto

Un hombre perdió la vida la noche del miércoles luego de resultar herido a balazos en la cara en Esterillos, Parrita.

Según la Cruz Roja Costarricense, el hecho fue atendido a las 8:47 p. m. en la comunidad de Esterillos, donde los socorristas abordaron a un hombre con múltiples heridas de bala.

Allanamientos en Guápiles
El estadounidense recibió varios impactos de bala. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A su llegada, los paramédicos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este jueves que el fallecido es un estadounidense de apellido Chander, de 45 años.

Él fue atacado por dos hombres cuando iba caminando hacia una vivienda.

En la escena se hizo presente una unidad básica de la Cruz Roja, mientras que el sitio quedó a cargo de las autoridades judiciales para el levantamiento del cuerpo.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

