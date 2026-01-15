Brutal ataque en Esterillos: estadounidense muere tras ser baleado en la cara en Parrita

Un hombre perdió la vida la noche del miércoles luego de resultar herido a balazos en la cara en Esterillos, Parrita.

Según la Cruz Roja Costarricense, el hecho fue atendido a las 8:47 p. m. en la comunidad de Esterillos, donde los socorristas abordaron a un hombre con múltiples heridas de bala.

El estadounidense recibió varios impactos de bala. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A su llegada, los paramédicos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este jueves que el fallecido es un estadounidense de apellido Chander, de 45 años.

Él fue atacado por dos hombres cuando iba caminando hacia una vivienda.

En la escena se hizo presente una unidad básica de la Cruz Roja, mientras que el sitio quedó a cargo de las autoridades judiciales para el levantamiento del cuerpo.

