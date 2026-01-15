Sucesos

Pista clave podría llevar hasta los responsables de violento homicidio que estremeció a vecinos de Gravilias

Un hombre de apellido Muñoz fue asesinado cuando manejaba su carro en Desamparados

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Dos sujetos en moto quedaron grabados en varias cámaras de seguridad antes y después de cometer un violento homicidio en Gravilias de Desamparados. Los agentes de la sección de Homicidios del OIJ piden ayuda para identificarlos.

A estas personas se les vincula como sospechosos del homicidio de un hombre de apellido Muñoz. La agresión ocurrió el domingo 16 de noviembre, cerca de las 5 a. m., en Gravilias de Desamparados, San José.

Las autoridades publicaron el video para ver si alguien les ayuda a identificarlos.

LEA MÁS: Gravilias vive un amanecer de terror tras lluvia de disparos que mataron a un hombre

Sospechosos de homicidio en Desamparados

“Dos sujetos en motocicleta habrían interceptado y disparado en reiteradas ocasiones hasta dar muerte al ofendido. Posteriormente, huyeron del lugar”, dijeron en el OIJ.

LEA MÁS: Niño de 10 años herido de bala en Paraíso pudo regresar a casa en su mes de cumpleaños

LEA MÁS: Violencia en Cartago deja a un hombre luchando por su vida tras balacera en Orosí

Los agentes de la Sección de Homicidios solicitan a la ciudadanía que, si alguien tiene información de las personas que se ven en el video del día 16 de noviembre, se comuniquen al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
homicidio en Gravilias de Desamparadosbuscados por homicidio en Gravilias
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.