Pista clave podría llevar hasta los responsables de violento homicidio que estremeció a vecinos de Gravilias

Dos sujetos en moto quedaron grabados en varias cámaras de seguridad antes y después de cometer un violento homicidio en Gravilias de Desamparados. Los agentes de la sección de Homicidios del OIJ piden ayuda para identificarlos.

A estas personas se les vincula como sospechosos del homicidio de un hombre de apellido Muñoz. La agresión ocurrió el domingo 16 de noviembre, cerca de las 5 a. m., en Gravilias de Desamparados, San José.

Las autoridades publicaron el video para ver si alguien les ayuda a identificarlos.

Sospechosos de homicidio en Desamparados

“Dos sujetos en motocicleta habrían interceptado y disparado en reiteradas ocasiones hasta dar muerte al ofendido. Posteriormente, huyeron del lugar”, dijeron en el OIJ.

Los agentes de la Sección de Homicidios solicitan a la ciudadanía que, si alguien tiene información de las personas que se ven en el video del día 16 de noviembre, se comuniquen al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.