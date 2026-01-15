Violencia en Cartago deja a un hombre luchando por su vida tras balacera en Orosí

Cartago registra siete homicidios en estos primeros 14 días del 2026; hace un año, a la misma fecha, solo había ocurrido un asesinato.
La tarde de este miércoles hubo otra agresión a balazos contra un hombre, a 300 metros al sur de la iglesia de Río Macho en Orosí.
Mariano Hernández, de la Cruz Roja, señaló que la situación la atendieron a las 4:37 p. m., luego del reporte del 9-1-1.
“Se movilizaron dos unidades de soporte básico, encontramos un hombre baleado en el pecho, fue llevado en una condición crítica al hospital Max Peralta”, dijo Hernández.
Durante estos primeros días del año, Cartago se posiciona como la segunda provincia más violenta de Costa Rica.
La tarde del 1 de enero del 2026 hubo un triple homicidio en calle El Progreso, en Linda Vista de La Unión de Cartago; las víctimas, cuyas identidades no trascendieron, estaban en un búnker.
LEA MÁS: OIJ fue al lugar del triple homicidio en Cartago y la cantidad de casquillos de bala que encontró es de terror
Luego, el 5 de enero, encontraron enterrados a los hermanos Ana Ruth Retana Moya, de 23 años, y Johan Andrés Retana Moya, de 28 años; ellos desaparecieron desde el 28 de diciembre del 2025.
LEA MÁS: Confirman que las víctimas enterradas en Pejibaye de Jiménez eran hermanos; ella era una joven madre
El 10 de enero, frente al Convento de los Padres Capuchinos, hubo un doble homicidio contra muchachos de apellidos Aguilar, de 22 años, y Camacho, de 21 años; ellos fueron atacados a balazos.
LEA MÁS: Terror frente a convento en Cartago: sicarios asesinaron a dos jóvenes que estaban en un carro